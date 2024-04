I soccorsi delle ambulanze di Cesena insidiati dalla sosta selvaggia

«Il pericolo che un’ambulanza resti bloccata nel momento in cui parte per un’emergenza resta troppo alto. Serve porre rimedio affinché la zona che circonda la sede del 118 all’ospedale resti sempre libera». La fotografia risale ad un paio di giorni fa ed è stata scattata nell’area delle cosiddette “palazzine” al Bufalini. I fruitori dei servizi posteggiano selvaggiamente. Non di rado capita che qualcuno non si renda conto dei pericoli che può creare lasciando la vettura fuori dai regolari stalli di sosta. In questa foto l’ambulanza in questione non era in grado di rientrare alla base. «Ma il rischio è che la stessa cosa accada quando deve partire per un’emergenza. Lasciando una persona in pericolo senza il servizio. Serve una sbarra per impedire, alla fine dalla salita delle palazzine, alle vetture private di salire. La strada qui è pubblica ma in altri settori dell’area ospedaliera, come nel parcheggio riservato ai dipendenti, una sbarra è stata messa quindi a maggior ragione la si deve poter installare anche qui».