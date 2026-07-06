I sindaci più amati d’Italia: Lattuca (Cesena) 13°, Sadegholvaad (Rimini) 27°, Barattoni (Ravenna) 41°, Zattini (Forlì) 50°

Il “Sole 24Ore” ha stilato la classifica dei sindaci più amati d’Italia. Il primo posto assoluto è per la sindaca di Firenze Sara Funaro, forte del 66% del gradimento. Tra i sindaci romagnoli, il più in alto in classifica è il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, al 13° posto con il 58,5% (-6,7% dal 65,2% delle elezioni nel 2024) a pari merito con il collega di Ferrara Alan Fabbri. A Rimini, il sindaco Jamil Sadegholvaad è 27° con un consenso del 55,5%, in crescita del 4,2% rispetto al 51,3% delle elezioni nel 2021. A Ravenna Alessandro Barattoni è 41° con il 54% (-4,2% sul 58,2% delle elezioni nel 2025. Al 50° posto il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini con il 53% (+2,4% sul 50,6% delle elezioni nel 20024).

Sono i risultati che emergono dal Governance Poll, il censimento annuale sul consenso ai sindaci da parte dei propri cittadini realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore.