I sindacati di Polizia: “Sicurezza a Cesena, meno chiacchiere e più fatti”

“Sicurezza a Cesena: meno chiacchiere e più fatti”. Inizia così una dura nota dei sindacati firmata da Antonio Sarpieri (Fp Cgil), Giuseppe Bernardi (Cisl Fp) ed Elisa Montanari (Uil Fpl).

“Le organizzazioni sindacali, FP CGIL, CISL FP e UIL FPL - continua la nota - hanno appreso a mezzo stampa, di un accordo di collaborazione fra i Comandi di Polizia Locale di Cesena, Unione Rubicone Mare e Cesenatico, e, sono rammaricati che, su un tema tanto importante, che riguarda la sicurezza dei cittadini ma anche la sicurezza delle lavoratrici e lavoratori impegnati in compiti così fondamentali e delicati, si debba apprendere di accordi fra amministrazione dal giornale, senza alcun confronto con i rappresentanti dei lavoratori, quasi a volere inseguire la notizia più che la sostanza. Se “l’unione fa la forza”, le organizzazioni sindacali sostengono che è fondamentale aumentare le dotazioni di organico di tutte le forze di polizia, aumentarne mezzi e strumenti, perché la sinergia da sola non basta a presidiare il territorio. Come organizzazioni sindacali siamo sempre attenti alle tematiche relative alla sicurezza e legalità, e, non possiamo non tener conto delle carenze di personale che, già da diverso tempo, sconta la polizia locale”.