Cesena, i presidi al fianco degli studenti: “Hanno bisogno di sognare”

Pensiero critico, dispersione scolastica e varie sfaccettature di inclusione sono state al centro del secondo e ultimo giorno di convegno a “La città si fa scuola, la scuola si fa città”. Appuntamento che l’assessora Elena Baredi ha già fissato per il 2028. L’attesissimo ospite di giornata, lo scrittore Roberto Mercadini, non ha deluso le aspettative, invitando giovani e insegnanti a pensare con la propria testa. Ad aprire la mattinata di ieri, al cinema Eliseo, è stata la Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Emilia-Romagna Claudia Giudici, che si è soffermata su alcuni dati regionali e sul diritto all’ascolto. Al convegno sono intervenuti anche Enrico Montaletti dello Sportello intercultura e Silvia Casali, presidente di Voce all’autismo.