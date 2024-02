I percorsi del Savio protagonisti alle fiere di Monaco e Bergamo

Le bellezze della vallata del Savio e i grandi eventi della prossima stagione, sono stati tra i protagonisti di due eventi turistici proposti a una platea internazionale. Si tratta delle fiere concluse pochi giorni fa di Monaco e di Bergamo.

F.RE.E. - Travel and Leisure Fair 2024 di Monaco, evento di levatura internazionale nonché la più grande fiera di viaggi e tempo libero della Baviera – il bacino estero più importante per la Riviera Adriatica – si è tenuta al Centro Espositivo “Messe München GmbH”. La fiera, partecipata da un migliaio di espositori provenienti da cinquanta paesi, insieme alle manifestazioni parallele Münchner Auto Tage e IMOT - Internationale Motorrad Ausstellung, ha entusiasmato oltre 140.000 visitatori.

Nello stand regionale coordinato da APT Servizi Emilia-Romagna erano ventiquattro gli operatori turistici che hanno potuto promuovere e commercializzare le novità 2024 dell’offerta della Regione sui diversi temi: Balneare, Tour de France e Cicloturismo, Turismo Attivo ed en plein air, Turismo slow con il circuito dei Cammini Regionali, Città d’Arte, Borghi e Castelli, Food e Verde. Fra questi, spiccava lo stand dei Percorsi del Savio, la DMC che si occupa della promozione della Valle del Savio per conto dell’Unione dei Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto.

Questo è il secondo anno consecutivo che vede la partecipazione da parte della DMC alla prestigiosa fiera di Monaco. Presso lo stand è stato possibile trovare materiale cartaceo in lingua tedesca, che integra le piattaforme online (completo da qualche mese anche della traduzione in tedesco), con esperienze e proposte di pacchetti e soggiorni, una scheda sulla Grande Départ del Tour de France 2024 nella Valle del Savio, programmata per il prossimo 29 giugno. Un argomento, quest’ultimo, a cui gli utenti si sono dimostrati particolarmente interessati, assieme agli aspetti riguardanti turismo in camper e vacanze all’aria aperta in genere e al servizio delle ferrovie tedesche della Deutsche Bahn e ÖBB nelle tratte estive giornaliere da Monaco a Rimini e notturne dei treni Nightjet da Vienna e Monaco, con la fermata strategica alla stazione FFSS di Cesena.

Nello stesso fine settimana, i Percorsi del Savio erano presenti anche a Bergamo, all’Agritravel e Slow Travel Expo, manifestazione internazionale che promuove a livello locale, nazionale e internazionale il turismo slow outdoor e active. Operatrici e operatori allo stand di Coop Atlantide, capofila della DMC, hanno potuto illustrare ai numerosi utenti tutte le opportunità per promuovere le bellezze che valorizzano destinazioni tra natura, arte, tradizioni e buon cibo per turisti e operatori del settore, alla ricerca di percorsi autentici ed emozionali che sempre più manifestano forti legami con concetti quali qualità della vita, sostenibilità e ambiente, abbondantemente presenti nel nostro territorio.