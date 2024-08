I N.e.f hanno vinto la gara tra giovani band alla Rocca di Cesena

Sono i N.E.F Never Ending Faith i vincitori del Rock Cover Young Band il contest delle giovani band alla Rocca Malatestiana

Dopo il successo dell’anno scorso, l’associazione Micapoco Aps in collaborazione con l’associazione Jazzlife ha riproposto il contest che ha visto otto band di ragazzi under 30, e di fatto quasi tutti under 18, sfidarsi sul palco della Rocca Malatestiana di Cesena per ricevere il premio, offerto dal Consorzio Romagna Iniziative, che per la prima volta sostiene la manifestazione.

Il contest R.C.Y.B. Rock Cover Young Band aperto alle giovani Band del territorio inaugurato l’anno scorso, ha animato tre serate di agosto alla Rocca Malatestiana.

Il contest, giunto al secondo anno, ha visto sfidarsi sul palco della Rocca durante le semifinali otto band provenienti dalla Romagna e dalle Marche, mentre nella finale tenutasi martedi 27 agosto, sono i N.E.F Never Ending Faith ad aver vinto il premio offerto dal Consorzio Romagna Iniziative.

I Never Ending Faith sono una giovanissima band, composta da raggazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni, di Forlimpopoli, dalle sonorità spiccatamente rock. Suonano insieme da soli 8 mesi ed hanno già un bellissimo groove. La band è composta da Emma Schiumarini, voce, Chiara Camporesi, chitarra, Giovanni Turchi, tastiere, Emanuele Zattoni, basso, Nicola Campri, batteria.

I giovani talenti si sono esibiti davanti al pubblico che ancora una volta è stato protagonista della serata, votando la propria band preferita e al momento della vittoria hanno voluto ringraziare la scuola che li ha preparati “Siamo estremamente orgogliosi di questo riconoscimento! Un sentito grazie alla nostra scuola di musica “Zona Sonora” di Forlì e Cesena che ci sta accompagnando con passione e dedizione nel nostro percorso di crescita musicale.”

Al vincitore è stato assegnato un buono di acquisto del valore di 300 euro da spendere in materiale musicale, offerto dal Consorzio Romagna Iniziative che quest’anno per la prima volta contribuisce a sostenere la manifestazione. Il Consorzio Romagna Iniziative, riunisce alcune delle più importanti realtà imprenditoriali del territorio romagnolo, impegnate per sostenere progetti culturali e sportivi dedicati ai giovani del territorio. Da molti anni il consorzio ha tra le proprie mission il sostegno dei giovani talenti e grazie ai propri soci, supporta economicamente molte manifestazioni culturali e sportive che favoriscono l’aggregazione giovanile, l’espressione delle passioni e dei talenti in campo culturale.

Silvia Canali responsabile del Consorzio Romagna Iniziative, durante la premiazione alla Rocca Malatestiana ha dimostrato grande soddisfazione per la buona riuscita dell’evento: “Una missione che guida Romagna Iniziative è quella di sostenere progetti culturali e formativi che permettano ai giovani di esprimere il loro potenziale. Con il Rock Contest Young Band abbiamo visto concretizzarsi proprio tutto questo. Non si tratta solo di competere, ma di condividere la propria arte, imparare dagli altri e costruire il proprio percorso. Ogni giovane che è salito sul palco ha fatto un passo importante verso il proprio futuro artistico e soprattutto umano.”