I genitori del bimbo di 7 anni maltrattato in classe a Cesenatico dalla maestra: «Affranti dal dolore. Tradita la nostra fiducia»

Un dramma per il bambino, così come per i genitori. La notizia choc dell’arresto a Cesenatico dell’educatrice di sostegno per maltrattamenti a un alunno di 7 anni li ha travolti. Come conferma l’avvocato Luca Bertuccini di Cesenatico a cui si sono rivolti. «Quello che posso dire quale legale nominato dalla famiglia dell’alunno è che, pur a fronte di fatti di cui essi non hanno ancora piena e completa conoscenza, non avendo ancora potuto avere visione del fascicolo d’indagine, i genitori dell’alunno sono affranti e costernati. Si può ben comprendere - prosegue l’avvocato - quale possa essere il loro dolore, pensando a ciò che può avere passato il loro bambino in questi mesi, senza che nulla trapelasse e senza che dunque potessero supporre o immaginare lo svolgersi di accadimenti tanto gravi. In questo momento sono totalmente concentrati sul figlio e stanno facendo tutto il possibile per dargli il supporto necessario a cercare di superare questa orribile vicenda e far sì che possa ritrovare nell’ambiente scolastico un luogo prima di tutto sicuro, in cui crescere ed apprendere. Rispetto all’insegnante, sentono ovviamente tradita la loro fiducia, né mai avrebbero pensato che chi è preposto all’educazione ed alla formazione di un bimbo possa arrivare a tenere condotte così disumane. Si chiedono però se sia realmente possibile che in quella scuola nessuno in questi mesi si sia accorto di ciò che stava accadendo. E, perché a loro in quanto genitori non sia stato riferito alcunché».