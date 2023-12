“Ho lasciato la moka sul gas”: in viaggio verso Milano lanciano l’allarme incendio in centro a Cesena

«Abbiamo lasciato la caffettiera sul gas acceso». Temevano di essersene andati da Cesena innescando un potenziale incendio devastante un gruppo di studenti universitari che vive nella zona di via Uberti.

Finite le lezioni ieri, nel cuore della mattinata (malgrado i ritardi dovuti ad un guasto sulla linea in zona Faenza) erano riusciti a salire sul treno che li avrebbe portati a casa a Milano per le festività natalizie da passare con parenti ed amici di sempre. È sul convoglio in marcia spedita che, terrorizzati, hanno ripensato alla mattinata trascorsa in casa facendo le valigie. La convinzione era quella di aver acceso la caffettiera e di averla lasciata sul fuoco incustodita. Il padrone di casa da cui sono in affitto evidentemente non era rintracciabile. Così, dal treno, in via Uberti gli studenti hanno indirizzato la richiesta di soccorsi telefonicamente, tramite la polizia locale ed il 115 dei vigili del fuoco. La squadra dei pompieri più vicina e non impegnata in altre emergenze, in quel momento era quella di Bagno di Romagna. I pompieri si sono sobbarcati a tutta velocità il percorso della E45 fino al centro di Cesena. Ed hanno forzato l’uscio dell’abitazione studentesca. Scoprendo che la caffettiera era sì sul gas come indicato dai locatari di casa. Ma a gas spento e quindi non pericolosa per eventuali incendi devastanti.