Hashish, cocaina, Rivotril e bilancino: 19enne arrestato per droga a Cesena

CESENA. I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cesena, hanno arrestato nei giorni scorsi un ragazzo di 19 anni, ritenuto presunto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’arresto è scaturito a conclusione dell’ennesima attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, messa in atto da tempo dai carabinieri di Cesena che, durante predisposti servizi, hanno notato un ragazzo, in atteggiamento sospetto che, alla vista dei carabinieri, frettolosamente nascondeva qualcosa nella tasca dei pantaloni. Prontamente fermato, il giovane, visibilmente nervoso, ha cercato di eludere il controllo opponendo una discreta resistenza, venendo subito contenuto dai militari. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 15 grammi circa di cocaina (suddivisa in dosi), 26 grammi circa di hashish, un blister contenente 4 pastiglie di “Rivotril” (contenente sostanze psicotrope), oltre ad un bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento in dosi dello stupefacente. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto, sono stati sottoposti a sequestro, a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì.

Il giovane, concluse le formalità di rito, è stato arrestato e, in ottemperanza alle disposizioni del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma carabinieri di Cesena per essere successivamente accompagnato, nella tarda mattinata, presso il Tribunale di Forlì per l’udienza di convalida. Il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei confronti del giovane, l’obbligo di firma due volte alla settimana.