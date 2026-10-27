Halloween a Cesena: il programma delle iniziative in centro

Dopo il successo di Halloween al quartiere Dismano, a Cesena la festa più spaventosa dell’anno si sposta in centro storico, con due divertenti giornate in cui per le vie e le piazze sarà possibile imbattersi in mostri e zombie. Il pomeriggio di sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 16, sarà ricco di iniziative dedicate ai più piccoli, alle famiglie e a tutti gli appassionati di atmosfere misteriose. Il programma inoltre propone occasioni per vivere la città tra storie da brivido, laboratori creativi e percorsi alla scoperta del passato.

Venerdì 30 ottobre, negli spazi di In Centro Al Foro (piazza del Popolo, 8), l’associazione Progetto 11 organizza laboratori e attività a tema Halloween, per coinvolgere i più piccoli in momenti di gioco e creatività. Si comincia alle ore 15:30 tra streghe, palloncini e dolcetti, in programma, alle ore 18:30 lo spettacolo di Giuseppe Viroli. Si proseguirà sabato 31 dalle ore 10:00 con il mercatino delle streghe e un laboratorio di intaglio zucche. Per informazioni è possibile contattare il 349 1116739.

Sabato 31 ottobre, alle ore 17, appuntamento alla Libreria Albizzi (via Righi 1) per letture ad alta voce dedicate ai bambini. Le storie scelte per l’occasione saranno due grandi classici della letteratura gotica: ‘Dracula’ di Bram Stoker e ‘Lo strano caso del dottor Jekyll e mister Hyde’ di Robert Louis Stevenson, entrambi pubblicati da Gallucci Editore. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

La serata proseguirà all’insegna del mistero con ‘Rocchetta... da paura’, visita guidata in programma alle ore 18 alla Rocchetta con ingresso dal Museo dell’Ecologia. Un percorso a lume di candela accompagnerà i partecipanti tra gli ambienti più suggestivi della fortezza, dalle zone interne del torrione alle caditoie della Loggetta veneziana, affacciata sulla piazza. La visita permetterà di scoprire la storia della Rocchetta come luogo di guardia e prigione, esplorando la camera della tortura e la sala dei rapaci notturni, tra racconti, curiosità e suggestioni medievali. Per partecipare alla visita guidata è richiesta la prenotazione attraverso il link: https://shorturl.at/6avzA.