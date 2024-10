Halloween a Cesena: due laboratori per bambini a Casa Bufalini

A Cesena casa Bufalini si prepara ad Halloween con due laboratori rivolti alle bambine e ai bambini che frequentano la scuola primaria. Il primo appuntamento previsto è in programma per lunedì 28 ottobre, dalle ore 16:45 alle 17:45: grazie al Kit Lego WeDo 2.0 gli ingegneri in erba potranno realizzare una strega volante robot, che sarà in grado di muoversi secondo i comandi impostati da ciascuno di loro.

Un secondo laboratorio in tema Halloween si terrà il giorno successivo, martedì 29 ottobre (dalle ore 16:30 alle ore 18:00) e sarà totalmente dedicato costruzione di una zucca luminosa grazie all’uso del kit Arduino.

I partecipanti al laboratorio disegneranno, costruiranno e programmeranno insieme una scheda Arduino che permetterà di costruire la propria spaventosa zucca personalizzata, con occhi in grado di illuminarsi secondo i comandi dati.

Il costo per la partecipazione a ciascun laboratorio è di 12,20 euro. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info@casabufalini.it.