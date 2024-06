Ha buttato 51 sacchi di rifiuti nelle colline tra Rio Eremo e Diolaguardia: maxi-multa a ristorante di Bertinoro

Qualche settimana fa un cittadino ha segnalato alla polizia locale dell’Unione Rubicone e mare la presenza di alcuni sacchi di immondizia abbandonati in un’area boschiva. L’area, appartenente ad un’azienda agricola cesenate risultata del tutto estranea alla vicenda (anzi è semmai parte offesa), è ubicata nel Comune di Roncofreddo, tra le frazioni di Rio Eremo e di Diolaguardia.

Gli agenti della polizia locale hanno così effettuato un sopralluogo, scoprendo che nel luogo indicato – a cui si accede da uno stradello seminascosto nella boscaglia – erano stati sversati ed abbandonati 51 sacchi di plastica da 110 litri contenenti, per lo più, rifiuti di cucina e mensa, in putrefazione, ma anche imballaggi, e rifiuti indifferenziati vari.

Le indagini che ne sono scaturite hanno consentito di risalire al produttore di tali rifiuti: un ristorante di Bertinoro, il cui titolare è stato denunciato per il reato di abbandono di rifiuti (reato che prevede, qualora il suddetto responsabile provveda a sue spese alla rimozione dei rifiuti, al loro conferimento in discarica ed alla pulizia dei luoghi, l’applicazione di un’ammenda di 6.500 euro).

Il fatto pare essersi originato, come spesso accade, da un’illecita gestione di rifiuti conseguente all’obiettivo di risparmiare costi aziendali.

Evidenzia la sindaca di Roncofreddo, Sara Bartolini: “Ringrazio la Polizia Locale dell’Unione Rubicone Mare per aver individuato i responsabili di questo gesto tanto incivile quanto inqualificabile. Il tema dell’abbandono dei rifiuti, sul quale anche questa Amministrazione ha sempre tenuta alta l’attenzione, non va sottovalutato ed è essenziale la collaborazione degli agenti di polizia locale che, ad ogni segnalazione, intervengono e, nella quasi totalità dei casi, individuano i responsabili. Mi auguro che i protagonisti di questa vicenda paghino per il loro gesto, sia chi non si è fatto carico dei propri rifiuti sia chi si è, eventualmente, occupato dell’abbandono degli stessi; ringrazio personalmente anche tutti i cittadini che non si girano dall’altra parte e segnalano, nelle sedi competenti, i rifiuti abbandonati sul territorio”.