Guardia di Finanza: il maggiore Di Nicola nuovo comandante a Cesena

Da oggi, il maggiore Arcangelo Di Nicola è il nuovo comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Cesena; subentra al tenente colonnello Alberto Liberati che, apprestandosi al congedo dal servizio attivo, cede, così, il comando assunto nell’agosto del 2019.

Il comandante provinciale delle Fiamme Gialle di Forlì-Cesena, colonnello Vito Pulieri, nel salutare il tenente colonnello Liberati, lo ha ringraziato per l’ottimo lavoro svolto in questi cinque anni a Cesena nell’affermazione dei principi di libertà economica e delle regole di equità sociale, esprimendogli, altresì, gratitudine per il patrimonio di valori morali e professionali condiviso nei suoi 39 anni di servizio nel Corpo, formulandogli, inoltre, gli auguri più sentiti per un futuro sereno e altrettanto ricco di soddisfazioni.

Il comandante provinciale, nel contempo, ha rivolto al maggiore Di Nicola il proprio benvenuto e un caloroso “in bocca al lupo” per il nuovo lavoro che si accinge ad intraprendere in un territorio, quello cesenate, connotato da molteplici aspetti d’interesse operativo per la Guardia di Finanza.

Cinquantacinque anni, abruzzese di origine, in possesso della laurea specialistica in Economia e Management, il maggiore Arcangelo Di Nicola - che è sposato ed ha due figli - proviene dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona, ove negli ultimi tre anni ha diretto la Sezione Riciclaggio del Gruppo Tutela Economia.

Nel corso della carriera da Ufficiale in precedenza ha rivestito diversi incarichi di comando presso vari Reparti delle province di Rimini e di Ravenna, dirigendo e coordinando numerose e importanti attività operative volte al contrasto dei fenomeni più insidiosi di criminalità economico-finanziaria.

Il saluto del sindaco Enzo Lattuca