Una “città a impatto positivo”. È lo slogan che gli studenti delle classi terze dell’Istituto tecnico agrario “Garibaldi-Da Vinci” hanno inventato per descrivere il loro progetto sociale indirizzato a persone non vedenti.

Un’iniziativa che ha portato gli alunni a proporre quale mezzo utile a «instaurare rapporti con più persone e creare qualcosa di positivo per l’ambiente» la piantumazione di orti nei parchi della città. Si chiama “Greenability” e consiste in una serie di aiuole orticole atte a stimolare i sensi delle persone cieche. Così da incentivare la partecipazione alla vita comune e a costruire nuove relazioni. Offrendo, inoltre, un’ulteriore occasione per rimanere a contatto con l’ambiente. L’idea ha ricevuto il sostegno del Comune e il riconoscimento di Conad, che ha premiato gli studenti con due assegni da 500 euro.