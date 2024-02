Gli argini della Secante di Cesena sono una discarica a cielo aperto

Plastica, carta ed indifferenziata sparse lungo gli “argini” della Secante. Non è la prima volta che la strada che taglia Cesena, dopo che in città è stata introdotta la distinzione di raccolta delle immondizie, diventa una sorta di discarica a cielo aperto: frutto di sacchetti di indifferenziata che vengono gettati dai finestrini in corsa delle auto anziché essere correttamente smaltiti.

Di recente alcuni dei terrapieni che contraddistinguono gli svincoli della Secante erano stati oggetto di chiusura per operazioni di profonda pulizia e rimozione delle immondizie. Questa volta il carico di rifiuti è stato notato (e si è accumulato nel tempo) tra l’uscita uno (Calisese) e l’uscita due (Ponte Pietra - Cesenatico). Sacchetti di immondizia che una volta “scagliati” nelle aree verdi a lato della Secante si rompono, spargendo il proprio contenuto nelle zone sottostanti gli alberi. Passando in auto o in moto dalla Secante l’immondizia accumulata non si nota neppure. Chi invece utilizza le parti a fianco della Secante per salutari camminate nelle zone di campagna tra Ponte Pietra e Calisese, ha avuto modo di fotografare lo scempio, che andrebbe ripulito. Con la necessità anche di installare delle foto trappole per capire chi siano gli automobilisti (di Cesena o che attraversano Cesena) che usano le sponde della strada come discarica abusiva.