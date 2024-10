Gli alluvionati della Romagna manifestano a Bologna giovedì 17 ottobre

Gli alluvionati della Romagna si organizzano per una manifestazione sotto la sede della Regione. Appuntamento a giovedì 17 ottobre alle 10 a Bologna per una manifestazione pacifica, organizzata da varie associazioni, per richiamare l’attenzione sulle devastanti alluvioni e frane che hanno colpito la regione. “Gli eventi catastrofici del 2 maggio, 16-18 maggio 2023 e del 17 settembre 2024 - si legge in una nota - hanno lasciato segni indelebili, danneggiando intere comunità, infrastrutture e attività agricole.

La manifestazione si terrà nel piazzale Aldo Moro, davanti alla sede della Regione Emilia-Romagna, e vedrà la partecipazione di cittadini alluvionati, imprese agricole e aziende colpite dalle calamità. “Non saranno ammesse - si legge in una nota - bandiere politiche o sigle di partito, con l’obiettivo di mantenere un carattere inclusivo e apartitico”.

Tra le richieste principali, la sicurezza del territorio e una maggiore efficienza nella gestione dei risarcimenti, riducendo la burocrazia che spesso ostacola gli aiuti. L’iniziativa è promossa dal Comitato Alluvionati dell’Emilia-Romagna (V.A.D.), insieme agli Agricoltori Italiani e agli Agricoltori Attivi Romagnoli, con il supporto di altre associazioni di categoria. Il messaggio è chiaro: “Mai più” disastri naturali senza un’adeguata prevenzione e risposta tempestiva”.