Giuseppe Conte a Cesena domenica 27 ottobre

Il prossimo 27 ottobre 2024, nel vivo della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali, Giuseppe Conte, ex Presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, farà tappa a Cesena. La visita avrà inizio alle 11, con una camminata commemorativa che attraverserà i principali luoghi della Resistenza nella città di Cesena. Giuseppe Conte sarà accompagnato dai rappresentanti istituzionali del Movimento e dai numerosi attivisti dei gruppi territoriali di Cesena, Forlì, Savignano, Rimini e Ravenna in un percorso che permetterà ai partecipanti di riscoprire i luoghi simbolo della lotta partigiana e della storia locale. Alla Biblioteca Malatestiana, Conte incontrerà il sindaco Enzo Lattuca, e l’assessore alla Sostenibilità ambientale e Trasparenza Andrea Bertani.

A seguire, alle ore 13:30, si terrà un pranzo conviviale presso la Vineria del Popolo, in Piazza del Popolo, alla presenza degli attivisti del Movimento 5 Stelle e dei candidati alle prossime elezioni regionali per la provincia di Forlì-Cesena.