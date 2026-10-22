Girano in autostrada senza avere mai avuto la patente: doppia multa da 5.000 euro a Cesena e Forlì

I controlli su strada nel fine settimana a Forlì-Cesena hanno consentito di individuare due uomini alla guida delle loro auto senza mai aver conseguito la patente.

Il primo, un 28enne straniero, al momento del controllo avvenuto venerdì pomeriggio al casello A14 di Cesena Nord, ha dichiarato le proprie generalità e ha detto di non avere documenti con sé, limitandosi ad esibire ai poliziotti della Sottosezione di Bagno di Romagna la foto di una patente italiana sul suo cellulare. I poliziotti, però, hanno subito notato palesi differenze tra lo straniero e la persona raffigurata nel documento fatto vedere tramite smartphone. Per approfondire i controlli l’uomo è stato accompagnato al Commissariato di Cesena: messo alle strette dagli investigatori, ha ammesso di aver fornito generalità fasulle e alla fine ha esibito una carta di identità italiana, questa volta genuina. Per il 28enne è scattata la denuncia per false dichiarazioni sulla propria identità personale, oltre a 5.000 euro di sanzione amministrativa per guida senza patente: con il suo vero nome, infatti, lui non l’ha mai conseguita.