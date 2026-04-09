Gira per Cesena con 33 dosi di cocaina nel borsello: dopo l’arresto scatta il divieto di dimora

Gira per Cesena con 33 dosi di cocaina nel borsello: arrestato dalla Polizia di Stato uno spacciatore albanese. Nei giorni scorsi le Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cesena, durante l’ordinaria attività di controllo del territorio, lungo viale Carducci notavano un giovane che alla vista degli agenti subito sembrava innervosirsi. Gli operatori procedevano quindi ad un controllo identificandolo come cittadino albanese, classe 2006. Ad attirare l’attenzione dei poliziotti era un borsello che il giovane cercava di occultare sotto la maglia e che spingeva gli agenti a domandare al loro interlocutore cosa contenesse all’interno.

Il ventenne, che appariva sempre più insofferente durante il controllo, offriva solo una risposta vaga: all’atto dell’ispezione venivano rinvenuti diverse dosi incellofanate e banconote di diversa pezzatura. I poliziotti, quindi, procedevano alla perquisizione personale che consentiva di rinvenire 33 involucri contenenti cocaina, già incellofanati e pronti per essere ceduti, della sostanza ancora non divisa in dosi e tenuta in sacchetto di carta argentata, e circa 1500 euro in contanti. Dato l’evidenza del ritrovamento, veniva dichiarato in arresto per il reato di spaccio e tutta la sostanza e il denaro sottoposti a sequestro penale. In udienza l’arresto veniva convalidato dall’Autorità Giudiziaria che disponeva la misura del divieto di dimora.