Giovedì 13 marzo inaugura TreBien: “Siamo il primo capanno da pesca in centro a Cesena”

Un vulcano di idee come Alessandro Braschi accende una nuova opportunità per chi vuole gustarsi la bellezza del centro di Cesena. Giovedi 13 alle ore 18 in Piazza Albizzi 3 inaugura TreBien Capanno Urbano con un aperitivo inaugurale. Ispirati dal bellissimo Portocanale di Cesenatico i soci del Sangió Magna&bé aggiungono il pesce agli ingredienti per tramandare la cucina romagnola e lo fanno immaginando di aprire... il primo capanno da pesca in centro a Cesena.

Come loro stile cercano di coniugare il lavoro al divertimento e a non prendersi troppo sul serio. Sulla stessa lunghezza d’onda la scelta del nome giocando tra il très bien francese ed il romagnolissimo Trebbién. L’idea è coniugare la cucina semplice casereccia da Capanno a qualche piatto più sofisticato, il tutto annaffiato da tanto vino bianco, dal Trebbiano agli Champagne.