Premiato per i cinquanta anni di attività Giovanni Funghi, soglianese, che a Sogliano ha consacrato il suo lavoro di una vita. L’evento si è tenuto nel luogo più indicato, il suo salone in via a Decio Raggi, nel cuore del paese, inframezzato dai tagli e dalle acconciature ai clienti di sempre, in un clima di affettuosa familiarità.

A consegnare la targa sono stati Sabrina Baldazzi e Sauro Teodorani di Confartigianato Rubicone, presente la sindaca Tania Bocchini, che ha voluto rendere omaggio a nome di tutta la città alla storia d’impresa di Funghi. Ad allietare la informale cerimonia la presenza della moglie del premiato, Pierina Cecchi, che ha portato i dolci per il festeggiamento e ha sistemato gli attrezzi e quella di amici del premiato che hanno rievocato piacevoli aneddoti.

“Dopo aver fatto gavetta e appreso il mestiere anche con le stagioni al mare - ha rievocato Funghi - ho aperto il salone e l’ho mantenuto per tutti questi anni. Non ho quasi mai fatto ferie, solo negli ultimi tempi ho iniziato a prendere qualche giorno, accordandomi con l’altro barbiere del paese per non sguarnire Sogliano del servizio. In tutti questi anni le mode si sono succedute, ma per noi barbieri tutto passa sempre dalla manualità, dal servizio di qualità e dalla presa in carico del cliente che dal barbiere vuole sentirsi a casa sua, creando un clima confidenziale”.

“Le piccole botteghe e le attività artigianali e del commercio al dettaglio - ha osservato la sindaca Tania Bocchini - sono un patrimonio inestimabile della comunità che dobbiamo a tutti costi sforzarci di mantenere, anche se è complesso perché spesso manca il ricambio generazionale”.

“Giovanni Funghi è un esempio di artigiano al servizio della persona che ha sempre operato con maestria - ha rimarcato Sabrina Baldazzi - creando valore artigiano in un piccolo comune collinare e diventandone un pilastro”.