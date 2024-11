Giovani Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini: Federico Magnani è il nuovo presidente

I Giovani di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – Anga hanno un nuovo presidente: si tratta di Federico Magnani che succede a Michele Ghetti. Classe 1990 e laureato alla Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna con gli studi specialistici rivolti sulla medicina delle piante, Magnani ricopre attualmente diversi ruoli, in particolar modo la gestione della coltivazione, all’interno della Fungar, azienda di Coriano specializzata nella produzione di funghi prataioli e pleurotus.

«Ringrazio i soci Anga per la loro fiducia e per avermi eletto come nuovo presidente – ha commentato Federico Magnani -. Abbiamo diverse sfide da affrontare: in primo luogo vogliamo mettere in risalto il più possibile l’agricoltura soprattutto tra i nostri coetanei, per poter attirare ragazzi giovani all’interno delle nostre aziende, mostrando loro da vicino la bellezza del nostro mondo. In secondo luogo, vogliamo evidenziare le conseguenze che il cambiamento sta portando a livello agricolo, suggerendo così gli aggiustamenti che devono essere presi per affrontarlo».

Carlo Carli, presidente Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, ha aggiunto: «In questi ultimi anni l’attività dei Giovani di Confagricoltura è ben proseguita grazie al lavoro svolto da Michele Ghetti e dall’intero gruppo dei dirigenti a cui va il nostro ringraziamento. La nomina di Federico Magnani ci fa dormire sogni tranquilli: Federico, che conosciamo molto bene, è una persona seria, capace e con belle idee da sviluppare. Non vediamo l’ora di poter dar vita insieme a nuove attività e iniziative».

Ecco la composizione del nuovo consiglio dei Giovani di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – Anga: presidente Federico Magnani; vicepresidenti Federico Montemaggi e Tito Annibali.