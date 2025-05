Giovane vandalo: raid notturno in centro a Cesena

La notte brava di un giovane vandalo ha svegliato molti residenti del centro nel cuore di due notti fa, lasciando dietro a sé una scia di danni e di rabbia, oltre ad indagini per cercare di identificarlo e di chiamarlo a rifondere i danni compiuti. Alto, moro, vestito di bianco. È la descrizione sommaria del giovane che poco dopo le 3 ha iniziato un vero e proprio “tour della devastazione” dal cuore del centro. Si è spostato a piedi per via Aldini dove è partito rifilando calci e pugni a porte di abitazioni, luoghi pubblici come la pinacoteca, rovesciando scooter in sosta e ammaccando e rompendo parti (sempre con calci e pugni) di alcune vetture posteggiate.

Quindi si è spostato lungo viale Carducci. Dove altri residenti nella zona “della mura” sono stati svegliati dal frastuono dei vandalismi. In particolar modo quando ha pensato di aprire uno dei tanti bidoni della raccolta vetro, scagliando in strada e contro le vetrate dei negozi e del cinema a fronte decine di bottiglie di vetro che deflagravano rumorosamente rompendosi e danneggiando quanto incontravano a fine volo. Un tappeto di danni e di cocci che, per poterlo ripulire evitando pericoli in strada, ha reso necessario l’intervento prima dell’alba anche dei vigili del fuoco.