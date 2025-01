Giovane psicologo di Cesena fa rinascere dopo 8 anni e con tanti servizi in più, l’edicola di Villa Chiaviche - FOTOGALLERY

«Durante il mio percorso universitario avevo sempre in testa questa edicola chiusa. Eccoci qua: adesso l’edicola ha riaperto». Una storia imprenditoriale davvero insolita per come si è sviluppata ed è cresciuta quella del giovane cesenate Andrea Piazza che, aiutato anche sul fronte pratico di gestione dai genitori (ex poliziotti del Caps ora in pensione) ha voluto ridare vita all’edicola di via Osoppo, a due passi dal Kick Off e dal supermercato nel cuore della frazione.

«Ho studiato Psicologia, mi sono laureato, poi ho fatto la magistrale, master e tirocini a Santarcangelo, Rimini ed anche al Don Baronio a Cesena - racconta Andrea Piazza - ma fin dall’inizio del mio percorso di studi ero sempre stato attratto dall’idea di gestire un’edicola e pian piano in particolare da questa edicola chiusa a Villachiaviche». Una struttura che aveva abbassato le saracinesche nel 2016. «Studiando Psicologia mi sono reso conto di quanto l’edicola sia un servizio necessario alla collettività. Così, aiutato dai miei genitori nei meandri delle burocrazie, pian piano abbiamo acquisito lo spazio ed iniziato a rimetterlo a nuovo da abbandonato com’era».

Un percorso lungo anche perché l’edicola di Villachiaviche che ha riaperto lo scorso 21 dicembre con tanto di taglio del nastro alla presenza del sindaco, non è soltanto una rivendita di giornali. Ma Andrea Piazza vi ha inserito tanto altro. «Rifatto l’interno, i pavimenti, il tetto... Devo ringraziare tanto anche Gabriele che ha un’edicola a San Mauro e che quasi quotidianamente mi aiuta e mi dà i consigli giusti sulle mille cose che ci sono da fare in un’edicola. Qui oltre ai giornali quotidiani ed alle riviste ci sono i giocattoli, la cancelleria e siamo punto esclusivo di Gianluca Iacono: il doppiatore reso famoso dalla serie cartoon Dragonball dando la voce al personaggi come Vegeta. Siamo anche punto informativo e turistico. E mi piacerebbe presto poter avere qui oltre alle cartoline di Cesena che ho già, anche i gadget dell’unione Valle Savio, che per il momento ha disponibili solo il Comune di Bagno di Romagna. Inoltre, presto partirà all’interno dell’edicola anche il laboratorio creativo: una sorta di punto dove si può disegnare, creare e fare piccole attività e dove i genitori possono lasciare tranquillamente i loro figli andando a fare la spesa o durante le commissioni del giorno».