Giovane ingegnera di Cesenatico al lavoro per la sicurezza del “cielo sopra il cielo”

«In questo momento mi trovo a Villamarina e non a Londra. E tra le testimoni dell’accaduto, ma in un’altra “porzione” di cielo, c’è anche mia madre». Mentre continuano le indagini dei vigili del fuoco sul frammento che, piovuto dal cosmo e visto da più testimoni, è ritenuto tra i “responsabili sospettati” del rogo in un’azienda agricola a Pioppa di Cesena, parlando con gli esperti del cesenate di tutto ciò che riguarda il “cielo sopra al cielo” si ottengono, almeno, delle rassicurazioni sul fatto che un evento come quello di tre notti fa sia abbastanza raro ed inusuale. Facendo così apparire ancora più sfortunata la dinamica che ha devastato l’azienda agricola di via Bel Pavone, uccidendo anche due mucche. E sulla quale il 115 continua comunque ad indagare per la procura esplorando se possa essersi trattato di un fuoco accidentale o anche di una mano dolosa ad agire.

Virginia Angelini, 28 anni cesenaticense, laureatasi a Forlì in Ingegneria Aerospaziale, ora è Flight Dynamics Engineer per l’azienda londinese Eutelsat OneWeb: la seconda potenza mondiale dietro alla Starlink di Elon Musk. Per lavoro, controlla sistematicamente le traiettorie di 600 satelliti in orbita attorno alla terra. Per evitare che si rompano a contatto con rocce, corpi celesti o detriti che si dovessero avvicinare. O a contatto con rottami finiti attorno al nostro pianeta dopo essere stati lanciati o utilizzati dall’uomo.

«Di per sé è possibile che ci siano dei detriti abbastanza grandi da non essere completamente bruciati dall’atmosfera fino a quote relativamente basse. E che quindi possano arrivare con ancora del calore in sé. La stessa sera ed alla stessa ora dell’incendio su Pioppa, mia madre ha visto con i suoi occhi, in direzione Cervia, il bolide illuminare il cielo. La traiettoria era però differente stando alla descrizione che mi ha dato. Può dunque essere che si sia trattato di un detrito frammentatosi e parzialmente e dannosamente arrivato poi a destinazione».