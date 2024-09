Giostra e Palio di Cesena: al via una settimana di eventi

La rievocazione della storica Giostra d’Incontro, che per secoli è stata il palio della città, torna in centro storico, per il terzo anno consecutivo in piazza del Popolo, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale e dell’Associazione Giostra di Cesena che hanno per questo sottoscritto una convenzione triennale guardando al futuro di questa manifestazione.

Quest’anno la manifestazione, ripristinata nel 2016, si terrà nella settimana compresa tra domani e domenica 15 settembre, con un ricco programma di spettacoli, esibizioni, conferenze storiche, visite guidate, proposte per i più piccoli, corteo e giostra. Inoltre – ed è questa la grande novità – in occasione del grande “scontro” il pubblico potrà disporsi sulle tribunette introdotte per rendere la scenografia ancora più spettacolare.

A questo proposito, si precisa che l’installazione delle tribunette comporterà l’avvio delle operazioni di allestimento del campo di gara già nella giornata di venerdì 13 settembre, consentendo la realizzazione di ulteriori momenti di spettacolo ed esibizioni equestri: sabato mattina infatti ci sarà uno spazio dedicato alle bambine e ai bambini con il “battesimo della sella” con i pony; mentre domenica mattina si terrà un’esibizione di giostra all’anello.