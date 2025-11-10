“Giornate particolari nella storia di Cesena”: un ciclo di conferenze con Franco Spazzoli

Se due indizi fanno una prova, il terzo potrebbe portare alla sentenza definitiva. Senza appello. Dopo il grande successo di pubblico delle prime delle prime sue edizioni, tornerà anche quest’anno l’appuntamento culturale pensato, realizzato e condotto dal professor Franco Spazzoli. Vera memoria storica della città di Cesena, Spazzoli è riuscito - con il suo evento “Giornate particolari nella storia di Cesena” - ad approfondire e fare conoscere artisti, personaggi autorevoli, avvenimenti e dettagli reconditi della tradizione secolare della città.
Gli eventi saranno in tutto 7 e cominceranno il 17 novembre alle 17 con un focus dedicato al pittore e xilografi Gino Barbieri. Seguiranno nuovi incontri il primo dicembre, il 19 gennaio, il 2 e 16 febbraio, per finire il 2 e il 16 marzo.
La novità della rassegna 2025-2026 saranno tre visite guidate dallo stesso Spazzoli alla chiesa Santa Annunziata detta Osservanza (aprile 2026, data da definire), al Cimitero e alle tombe dei protagonisti del Risorgimento cesenate (3 maggio 2026) e a Palazzo Albornoz il 2 giugno in occasione dell’80esimo anniversario del referendum che introdusse la Repubblica quale forma di governo in Italia.