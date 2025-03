Giornate Fai: porte aperte a libri, storia e arte in quattro luoghi a Cesena e al castello di Savignano

Fondato nel 1975, il Fai, acronimo che sta per Fondo Ambiente Italiano, festeggi 50 anni passati in prima linea nella missione di cura, preservazione e sensibilizzazione del patrimonio artistico, culturale, naturalistico e paesaggistico italiano. La ricorrenza verrà celebrata in tutta Italia, sabato 22 e domenica 23 marzo, con la 33ª edizione delle Giornate Fai di Primavera. Consentiranno l’eccezionale apertura di 750 luoghi in 400 città, visitabili a contributo libero grazie ai volontari di 350 delegazioni e gruppi Fai attivi in tutte le regioni. A Cesena la cittadinanza potrà addentrarsi in siti legati alla storia d’Italia e della città e a Savignano una passeggiata tra racconti e mostre proverà a ricostruire il passato del suo castello medievale.