Cesena, “noi dei soccorsi in Quad”: i quaddisti estremi puntano a un maxi centro operativo

Continua a prendere forma l’idea di creare un maxi centro operativo per le emergenze da parte della squadra “Mai nessuno indietro” di Cesena: i “quaddisti estremi” che hanno iniziato ad operare durante l’alluvione 2023 e da allora non hanno più interrotto la propria attività esclusivamente di volontariato. Thomas Boschi in questi giorni ha partecipato in Fiera a Pievesestina agli eventi Macrolibrarsi con una conferenza assieme a rappresentanti di vari comitati di alluvionati. «Un’occasione per stringere accordi anche con responsabili di regioni vicine. Intanto tutte le nostre attività gratuite per ora continuano a far capo al circolo Picchio Rosso di Pioppa».