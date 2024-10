Giornata della sostenibilità: Cils Cesena premiata a Roma, menzioni speciali per Caviro e Orogel

La cooperativa sociale Cils di Cesena è stata premiata oggi a Roma in occasione del concorso indetto per la quarta Giornata della Sostenibilità Cooperativa organizzata da Confcooperative, che per l’occasione ha presentato il bilancio di sostenibilità dell’Organizzazione. La Cils si è posizionata tra le terze classificate (categoria “People”) grazie al suo impegno iniziato nel 1974 con l’obiettivo di favorire l’inserimento di persone disabili e svantaggiate in un lavoro dignitoso, stabile e remunerato. Opera anche in ambito socio-assistenziale offrendo servizi di assistenza a persone con disabilità e con fragilità attraverso centri residenziali e diurni.

Menzioni speciali infine per due grandi gruppi cooperativi agroalimentari dell’Emilia-Romagna (categoria “Planet / Prosperity”). Parliamo di Caviro, il consorzio vitivinicolo con sede a Faenza che oggi confeziona 175 milioni di litri di vino, esporta in oltre 80 Paesi nel mondo e trasforma oltre il 90% degli scarti dandogli nuova vita. La tutela delle risorse, la riduzione del consumo di acqua e di emissioni inquinanti, il rispetto dell’equilibrio ambientale, la produzione di energia rinnovabile rappresentano la filosofia alla base del circolo produttivo virtuoso di Caviro. Infine menzione speciale anche per Orogel, il Gruppo cooperativo primo produttore in Italia di vegetali surgelati, con sede a Cesena con una base sociale di imprenditori agricoli che coltivano verdure in modo naturalmente sostenibile, surgelandole a poche ore dalla raccolta.

“Siamo molto soddisfatti per i premi e le menzioni ricevute dalle cooperative della nostra regione, che testimoniano l’impegno per una sostenibilità integrale portato avanti in settori diversi, dal socio-assistenziale all’agroalimentare – sottolinea il direttore di Confcooperative Emilia Romagna Pierlorenzo Rossi, presente al Palazzo della Cooperazione di Roma per l’evento -. Come emerso dall’analisi del Centro Studi Confcooperative, ammonta a 1,9 miliardi di euro l’investimento delle nostre cooperative in sostenibilità, in aumento del 26,6% rispetto all’anno precedente. Le cooperative dimostrano la loro sensibilità e il loro interesse verso questi temi, ma chiedono di essere accompagnate nel percorso e che si intervenga sulla spesa per la sostenibilità che, a causa di norme e burocrazia, supera i 360 milioni di euro”.