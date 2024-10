Ginnastiche per il corpo e la mente a Cesena: finisce un corso e ne inizia uno nuovo

Ultimo appuntamento, domani alle 17:30 a San Vittore (vicino al piazzale della chiesa), per “Non solo walking...anche coaching”, con tecniche di life e mental coach in camminata e altre tecniche di forest bathing (una pratica di benessere basata sulla natura). Le camminate esperienziali, iniziate nell’ambito della Wellness Week 2024, hanno riscontrato il consenso di un nutrita fetta di cesenati. “Il percorso di incanto”, condotto dal coach Giuliano Aguzzoni psicologo e psicoterapeuta, in collaborazione con Annalisa Battistini, alterna la camminata ad alcune esperienze emozionali collegate a otto colori (naturali e/o immaginari), tecniche di meditazione in camminata, momenti di middfulness e altri potenziamenti attraverso l’utilizzo di affermazioni positive. La metodologia già sperimentata in modalità singola e di gruppo negli anni precedenti può essere utile ai partecipanti per migliorarsi, armonizzare la respirazione, avere maggior consapevolezza di sè, liberare la mente dai troppi pensieri stando nel presente, nel qui ora. I partecipanti hanno la possibilità di attivare la propria positività, migliorare l’autonomia, la resilienza e l’autostima. Il percorso è gratuito e riservato a giovani e adulti.

Per chi fosse interessato a questo tipo di percorso è in partenza mercoledì 30 ottobre, alle 21, alla scuola primaria Dante Alighieri, “Autostima, assertività, pensiero affermativo e competenze trasversali”, un percorso formativo di gruppo gratuito condotto sempre da Giuliano Aguzzoni, life coach e professionista in psicologia neurolinguistica e organizzato dall’Associazione Alighieri volto ad approfondire tematiche che coinvolgono la nostra vita di oggi. Tempi di difficoltà e di complicata gestione, ma anche di sfida per un futuro migliore. In tutto quattro incontri serali (anche il 6, il 13 e il 20 novembre). Info: 0547/330678.