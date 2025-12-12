Ginnastica artistica di Cesena, il Romagna Team accoglie in squadra Manrique Larduet Bicet e presenta Chiara Barzasi

Dopo i ringraziamenti, da parte dell’assessore allo sport Castorri, al comune per l’ospitalità e ai ginnasti per rappresentare Cesena a livello mondiale, la Romagna Team ha reso ufficiale l’entrata in squadra del ginnasta cubano .

A presenziare alla conferenza i due ginnasti, l’assesore allo Sport Christian Castorri , Corrado Maria Dones - presidente della Renato Serra e ‘patron’ della Romagna Team - e gli allenatori Roberto Germani , Massimo Gallina e Marina Meldoli .

Il Romagna team e il US Renato Serra hanno presentato oggi, venerdì 12 dicembre , le due stelle della ginnastica artistica Manrique Larduet Bicet e Chiara Barzasi , alla sala del consiglio comunale di Cesena .

“Manrique - ci spiega il Presidente Dones - ha alle spalle una storia personale molto particolare. Siamo onorati che abbia scelto di entrare a far parte del Romagna Team e stiamo lavorando per dargli la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana permettendogli di gareggiare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 per la nostra nazione.”

“E’ il primo ginnasta italiano, dopo tanto tempo, ad avere le carte in regola per poter partecipare ad una finale olimpica - aggiunge l’allenatore della squadra maschile Roberto Germani - sono sicuro sarà fonte di ispirazione anche per i suoi compagni”.

“Ringrazio la Federazione ginnastica d’Italia (FGI) - prende la parola Manrique - per avermi dato la possibilità di essere qua. Il mio obiettivo è quello di lavorare duramente , mi sento più maturo e consapevole di quello che voglio fare e sono positivo per quanto riguarda una nuova medaglia alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. ”

Le attenzioni si sono poi spostate sulla appena diciottenne Chiara Barzasi, originaria della provincia di Bergamo, negli ultimi anni è finita sotto i riflettori del panorama italiano e internazionale grazie ai grandi risultati e al percorso sportivo in costante crescita.

“Anche se bergamasca - ci illustra Corrado Maria Dones - Chiara si è integrata bene nel contesto della Renato Serra di Cesena e ha già un po’ di romagnolo in sé. Ha dato dei risultati davvero eccezionali nell’ultimo periodo, partecipando ai mondiali di Giacarta è stata una delle italiani migliori nonostante l’esordio, qualificandosi alle parallele come 14° in tutto il mondo e rappresentando la città nei migliori dei modi”

“Partecipare ai mondiali - ci confessa Chiara - è stata un’emozione incredibile. Gareggiare insieme a grandi ginnaste come Asia D’Amato mi ha ispirata a continuare ad allenarmi duramente. Ho imparato che la fatica viene sempre ripagata ed è per questo che il mio obiettivo di quest’anno sarà stabilizzare i miei elementi, soprattutto alle parallele, per poter gareggiare con sicurezza e tranquillità, in vista della finalissima dei campionati nazionali serie A1 di maggio 2026 nella mia città, Bergamo”.

La mattina si è poi conclusa con la foto dei ginnasti, in compagna dell’assessore, del presidente del Romagna Team e dei loro allenatori, e con un grande imbocca al lupo agli atleti per le prossime competizioni.