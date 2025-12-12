Ginnastica artistica di Cesena, il Romagna Team accoglie in squadra Manrique Larduet Bicet e presenta Chiara Barzasi

Il Romagna team e il US Renato Serra hanno presentato oggi, venerdì 12 dicembre, le due stelle della ginnastica artistica Manrique Larduet Bicet e Chiara Barzasi, alla sala del consiglio comunale di Cesena.
A presenziare alla conferenza i due ginnasti, l’assesore allo Sport Christian Castorri, Corrado Maria Dones - presidente della Renato Serra e ‘patron’ della Romagna Team - e gli allenatori Roberto Germani, Massimo Gallina e Marina Meldoli.
Dopo i ringraziamenti, da parte dell’assessore allo sport Castorri, al comune per l’ospitalità e ai ginnasti per rappresentare Cesena a livello mondiale, la Romagna Team ha reso ufficiale l’entrata in squadra del ginnasta cubano.