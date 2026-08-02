Gatteo, auto finisce nel letto del torrente: ferito bambino

Questa mattina, poco dopo le 4, due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Cesena e Savignano sul Rubicone sono intervenute nel comune di Gatteo, in via Rigossa Destra, a causa di un incidente stradale. L’evento ha visto il coinvolgimento di 2 autovetture che si sono scontrate. A seguito dell’impatto, 1 dei veicoli è precipitato nel letto del torrente Rigossa, ribaltandosi. A bordo del mezzo caduto nel torrente erano presenti 3 persone, tra cui 1 bambino di 5 anni. Tutti gli occupanti hanno riportato ferite di non grave entità e sono state trasportate presso l’ospedale di Cesena. Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul posto i Carabinieri, 3 ambulanze e 1 automedica. Il personale dei Vigili del Fuoco ha prestato supporto agli operatori del 118 nelle operazioni di movimentazione dei feriti e ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area, garantendo la copertura delle operazioni fino al completo recupero dei veicoli incidentati.