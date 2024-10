“Gamics” porta in fiera a Cesena Elijah Wood, interprete di Frodo nel film Il Signore degli Anelli

Elijah Wood, l’attore diventato una leggenda per avere interpretato Frodo nella saga di film de “Il Signore degli Anelli” e più in generale una delle star più acclamate di Hollywood, sarà a Cesena sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. “Gamics”, l’ambiziosa manifestazione ospitata in fiera a Pievesestina, ha fatto il colpo grosso. Quello che è un mito per tutti gli amanti degli immortali capolavori di Tolkien, traspositati nel mondo del cinema, promette di attrarre masse di appassionati. Basti dire che ha già annunciato la loro presenza un nutrito gruppo proveniente dalla “Contea Gentile”, esperienza portata avanti in Abruzzo, dove si stanno anche costruendo le iconiche casette degli Hobbit, piccoli grandi protagonisti de “Il Signore degli Anelli: sono intenzionati a organizzare anche autobus per fare una trasferta che li fa già sognare e molti di loro pensano di partecipare all’evento vestendosi appunto da Hobbit. Va detto che Elijah Wood non mette piede in Italia da oltre vent’anni e quindi l’appuntamento è di quello davvero imperdibili per chiunque ami questo attore e i personaggi a cui ha prestato il proprio volto e il proprio talento. Non solo ha vestito i panni del Frodo Baggins tolkeniano del regista Peter Jackson, ma in trent’anni di carriera ha recitato in film memorabili come Se mi lasci ti cancello, Sin City, The Faculty, Grand Piano, Celeste and Jesse Forever, Green Street Hooligans e I don’t feel at home in this world anymore. E, ancora, si è fatto apprezzare in serie tv come Yellowjackets e in altre produzioni come I’m a Virgo e The Afterparty. Nel prossimo mese di febbraio lo si potrà ammirare nel film horror The Monkey, che sarà preceduto verso fine anno da Bookworm, una commedia per famiglie in arrivo a fine anno. L’attore 43enne statunitense è inoltre uno stimato doppiatore. In occasione di “Gamics”, a Pievesestina, ci sarà la possibilità di fare foto e ottenere autografi da lui e domenica 1 dicembre sarà protagonista di un talk sul palco: un evento aperto a tutti i visitatori della fiera, che sarà condotto da Mario Petillo.

“Gamics” promette di soddisfare non solo gli appassionati dell’universo di Tolkien ma chi ama videogames (anche retrò), cosplayer (con sfilata sabato e contest a premi domenica, con tanto di camerini e guardaroba a disposizione), fumetti, mattoncini Lego, celebrità del mondo del gaming e dintorni, oggetti di tutti i generi legati al fantasy, giochi, karaoke a tema cartoon, anime, musical e altre attività collegate a tutti i settori al centro della kermesse che è già diventata una data da segnare in calendario per tutti i nerd, che saranno proposte a iosa. Sabato 30 novembre tornerà Cristina D’Avena, la regina delle sigle animate, che terrà un concerto e come sempre c’è da attendersi il pienone. Domenica 1 dicembre sarà la volta di Giorgio Vanni con la sua band, “I Figli di Goku”: proporranno dal vivo i grandi successi di cartoon entrati nell’immaginario collettivo, come Pokémon e DragonBall. Sempre domenica sarà possibile incontrare un doppiatore coi fiocchi: Claudio Moneta, voce italiana, tra le altre cose,di Goku in Dragonball Super. Altri ospiti saranno annunciati nei prossimi giorni.