Gambettola, la stamperia Pascucci verso il bicentenario incassa i complimenti di Camilla

GAMBETTOLA. Nei duecento anni di straordinaria storia d’impresa familiare di antica bottega artigiana che dal 1826 produce pregiatissime tele romagnole stampate a mano, di cui nel 2026 verrà celebrato l’anniversario, la Stamperia Pascucci di Gambettola, associata a Confartigianato, non aveva ancora stupito i reali d’Inghilterra. Anche questa lacuna ora è stata colmata. Ciò è avvenuto in occasione della visita a Ravenna del re Carlo III di Inghilterra e della regina Camilla all’evento tenutosi in piazza del Popolo. I soci titolari dell’impresa sono i fratelli Giuseppe e Riccardo con i rispettivi figli Veronica e Matteo.

«Abbiamo curato l’allestimento dei tavoli delle esposizioni di aziende romagnole - spiega Giuseppe Pascucci – mediante le nostre tele tovaglie col bordo ruggine e i disegni di spighe di grano e uva, molto apprezzate dagli espositori. Inoltre in uno spazio dedicato alla dimostrazione abbiamo mostrato il metodo di lavoro con con stampo, mazzuolo e colore. La tecnica di stampa è la stessa da sette generazioni: le matrici in legno, impregnate di colore, vengono poggiate sulla stoffa e colpite con un mazzuolo. Così, poco alla volta, tovaglie e tende vengono impresse con motivi ornamentali e floreali del ricco patrimonio della tradizione romagnola».

Il re si è affacciato dal balcone del Comune per il saluto, poi quando è sceso in piazza si è separato da Camilla. «Al nostro stand – prosegue Giuseppe Pascucci - sono arrivate la regina e la figlia del presidente della Repubblica Mattarella a cui è stata presentata sinteticamente la nostra storia mettendo in luce che in due secoli la nostra famiglia ha raccontato la Romagna e Camilla è parsa impressionata dopo aver appreso che l’avvio della impresa risale al 1826. L’unico lieve rammarico è che i reali non fossero insieme nel loro passaggio in piazza del Popolo, così avremmo avuto al nostro spazio anche Carlo III, tuttavia si è trattato ugualmente di un grande evento, ideale anticipazione delle celebrazioni del nostro bicentenario».

“La Stamperia Pascucci – mette in luce la responsabile di Confartigianato Gambettola Fabiana Paolucci – tiene alto nel mondo il nome della Romagna e del valore artigiano e l’incontro con i reali d’Inghilterra è stata un’altra tappa entusiasmante di un lungo percorso con pochi eguali al mondo e ancora orientato verso il futuro”.