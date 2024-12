Gambettola ha eletto una “poliziotta anti bulli” come sindaca dei giovani

Eletta la nuova sindaca dei ragazzi. Nei giorni scorsi si sono svolte a scuola le elezioni per eleggere il nuovo Consiglio comunale dei giovani.

Neo sindaca baby in rosa

La 12enne Giulia Giorgetti è risultata la più votata per accedere al ruolo di sindaca e nei prossimi giorni distribuirà le deleghe ai nuovi assessori baby, scelti tra gli altri eletti nel Consiglio comunale dei ragazzi. Giorgetti frequenta attualmente la classe seconda D della scuola secondaria di primo grado “Ippolito Nievo”.

Una studentessa modello, che già in passato si è messa in luce. Per esempio l’anno scorso, con un proprio scritto è risultata seconda classificata al concorso nazionale “Il carnevale è poesia”, a pari merito con un altro testo della mamma Silvana Pace. Nei giorni scorsi si è appena classificata terza al concorso “Un poster la pace” gara artistica indetta dal Lions club del Rubicone, con la consegna dei premi durante la settimana scorsa, dove Giorgetti aveva presentato l’opera “Come uno specchio può cambiare il proprio punti di vista” e l’autrice l’aveva così spiegato: «Questo disegno rappresenta come il mondo di oggi vorrebbe vedersi: felice e pieno di gioia, senza dare dei limiti alla sua immaginazione»

Giorgetti è anche responsabile a scuola per la lotta contro il bullismo, un’iniziativa didattica che a livello d’istituto riconosce un ruolo di vigilanza anche agli studenti, con tanto di attestato di “Bulliziotta” o “Bullizotto 2024/205”.

La soddisfazione della neo eletta

«Sono contenta di essere stata nominata in entrambi gli incarichi – afferma Giulia - sia di essere “la poliziotta” anti bullismo a scuola ed ora anche la “sindaca dei ragazzi”. Questo vuol dire che i miei amici si fidano di me e per me è un piacere e un dovere rappresentarli e prendermi cura di loro».

Plauso dalla vicesindaca

Prima di Giulia, nel Consiglio dei ragazzi, c’era (ora uscente) sempre una sindaca al femminile: «Plaudiamo alla maturità di questi ragazzi che hanno scelto per questo importante ruolo una rappresentante femminile – sottolinea l’assessora alla cultura e vice sindaca di Gambettola, Serena Zavalloni - un tempo incarichi tipo da ministro, sindaco, assessore e similari, erano tutti di prerogativa maschile. Invece oggi i giovani ci dimostrano che per ricoprire dei ruoli occorrono passione e preparazione. Come società degli adulti abbiamo molto da imparare anche dai giovani – e conclude – Ora tutti gli eletti, saranno invitati nel prossimo Consiglio comunale dei “grandi” che si terrà nel mese di gennaio, e che darà loro un benvenuto formale, sia alla sindaca, alle consigliere e ai consiglieri appena eletti».