Gambettola, don Tonino va in pensione, da Cesenatico arriva al suo posto don Sauro

Partenza di don Antonio Domeniconi, detto don Tonino, e don Sauro Bagnoli in arrivo. Cambio anche per il vice don Gianni Cappelli che va a Mercato Saraceno. La comunità dell’unità parrocchiale Gambettola-Bulgaria-Bulgarnò, una delle più numerose della diocesi Cesena-Sarsina, si appresta ad un doppio cambio. Infatti, mentre attende il nuovo parroco don Sauro Bagnoli, saluta il parroco titolare don Tonino e il suo vicario don Gianni Cappelli. Quest’ultimo è stato nominato parroco dell’unità Mercatese che comprende Mercato Saraceno e altre 5 piccole parrocchie. Don Tonino è nato a Cesena il 2 marzo 1948, ora a 75 anni andrà nella Casa del clero a Cesena. L’attuale titolare della parrocchia di Sant’Egidio Abate di Gambettola, venne ordinato sacerdote il 17 settembre 1972. Poi don Antonio Domeniconi è stato cappellano nella parrocchia di Gambettola dal 1983 al 1989. Ha guidato poi altre parrocchie, tra cui quelle di Bulgaria (1989-2005), Budrio di Longiano e dal 2016 appunto Gambettola, a cui sono oggi abbinate in unità pastorale anche Bulgaria e Bulgarnò. Nel suo lavoro ha sempre messo tanto impegno e passione. Domenica 8 ottobre ha salutato Bulgaria, domenica 15 messa di commiato a Gambettola e ora domenica 22, alle 9,45, celebrerà l’ultima messa a Bulgarnò. Dopodiché presterà servizio saltuario in duomo a Cesena.

Nato a Cesena il 25 novembre 1957, don Sauro Bagnoli ha frequentato le scuole elementari a Gambettola, poi nel 1968 si è iscritto al seminario diocesano di Cesena per il ginnasio. È andato al seminario regionale di Bologna per gli anni di studio del liceo e di teologia. È stato ordinato sacerdote dal vescovo Luigi Amaducci il 18 dicembre 1982; dopo alcuni passaggi come cappellano in varie parrocchie della diocesi tra cui la stessa Gambettola, il vescovo Lino Garavaglia nel 1995 lo ha nominato parroco a Borello, nella vallata del fiume Savio. Don Sauro vi è rimasto per 15 anni, fino al 2010 quando il vescovo lo ha nominato parroco a Cesenatico, nella parrocchia Madonnina intitolata a Santa Maria Goretti, dove al 2012 è stato aggiunto anche Cannucceto. Ora nominato dal vescovo monsignor Douglas Regattieri parroco di Gambettola, ne assume l’incarico da domenica. Alle 16 messa presieduta dal vescovo con ingresso nuovo parroco. A seguire un momento conviviale presso l’area parrocchiale.