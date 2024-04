“Gambettola dal cuore rosa”, la domenica speciale di Arianna: “Io sulla joelette grazie al Cai di Cesena”

La sezione Cai di Cesena ha risposto presente alla quarta edizione della camminata solidale “Gambettola dal Cuore Rosa” di domenica mattina 7 aprile. Vi ha partecipato in particolare con il gruppo dei soci che animano l’attività di Montagnaterapia intitolata a Diego Brighi.

Il gruppo ha accompagnato sulle joelette – le carrozzine fuoristrada monoruota che permettono a persone con ridotta mobilità di partecipare a escursioni e camminate – Gioele e la gambettolese Arianna Paglierani. Arianna a conclusione della iniziativa solidale ha dedicato un pensiero e un ringraziamento particolare alla sezione. Un testo che dice di emozioni e sensazioni riscoperte e condivise. “Nulla succede per caso. Desideravo essere presente alla camminata solidale ‘Gambettola dal Cuore Rosa, paese in cui abito e grazie a Giuliano Venturi e agli amici del Cai di Cesena c’ero anch’io. È stato bello ed emozionante sedere sulla joelette: mi sembrava di essere una principessa e vivere il momento di festa e allegria. Facendo questa camminata ho provato una grande sensazione di libertà. Ho sentito il profumo della primavera e ammirato il colore dei tanti fiori che vedevo lungo il cammino. Ho potuto sentire il vento tra i capelli ed essere scaldata dal sole. Ho riscoperto angoli e scorci di Gambettola che non conoscevo e luoghi che mi ricordano la mia infanzia, ma soprattutto ho vissuto una bellissima esperienza in compagnia di nuovi amici che sin dal primo momento mi è sembrato di conoscere da sempre. Grazie di cuore a tutti e arrivederci alla prossima camminata”.