Furto nella sede della Nuova Virtus Cesena: rubati materiale sportivo e il fondo cassa

Una brutta sorpresa per lo staff della Polisportiva Nuova Virtus Cesena. Nella notte tra lunedì e martedì i ladri hanno fatto irruzione nella segreteria della società sportiva di Ponte Abbadesse, mettendo a soqquadro gli ambienti per rubare del materiale sportivo grifato Adidas e circa 200 euro di fondo cassa. Come testimonia il post sui social, tra i dirigenti della Nuova Virtus domina soprattutto l’amarezza per i danni e per la tristezza di vedere violati i propri ambienti di lavori da ladri incivili.