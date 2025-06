Furto in classe al liceo di Cesena, mentre i ragazzi sono a lezione fuori dall’aula, qualcuno svuota tutti i portafogli

Ladro in azione al liceo “Monti”. Ha svuotato i portafogli di un’intera classe approfittando del fatto che, alla seconda ora, tutti gli alunni fossero stati portati a lezione fuori dall’insegnante. Mentre si trovavano nel parco vicino all’istituto, una mano ignota si è introdotta nella 5aBE del liceo socio economico. Dell’accaduto è stata naturalmente avvertita la dirigenza scolastica, la quale ha ricordato nel corso della giornata, anche con una comunicazione via mail a tutte le famiglie, come nel recente passato episodi di furto si fossero già verificati all’interno della scuola. E di quando era stato raccomandato agli studenti di non abbandonare mai gli effetti personali nel corso delle ore di lezione. Il sospetto, più che fondato, è che ad agire sia stato - in passato come ieri - qualcuno che frequenta l’istituto. Nessuno, infatti, se non autorizzato può entrare ed uscire dall’edificio durante le ore di lezione.