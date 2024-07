Furto fuga e schianto: ha patteggiato un anno dopo l’arresto

Un anno di pena patteggiata. Era stato arrestato il 19 marzo S.V:M., 39enne accusato di furto. Era andato a sbattere in un’altra auto mentre fuggiva dal luogo dell’ultimo colpo, nella zona di Ponte Ospedaletto. Durante la pausa pranzo si era impossessato di materiale alla Transider: motorini di avviamento, trasformatori e compressori di aria condizionata per autoveicoli in disuso. Aveva cercato di allontanarsi in tutta fretta con una Mercedes classe A grigia scappando verso la via Lama, in direzione della via Emilia, con il baule ancora aperto e seminando per la strada alcuni oggetti rubati. La brusca corsa era finita poco dopo, a circa mezzo chilometro di distanza dal luogo del furto, quando si è schiantato contro un’altra Mercedes. Il 39enne era stato trasportato in pronto soccorso a Cesena e arrestato dai carabinieri. Ha patteggiato concludendo il rito direttissimo. Un anno, pena sospesa.