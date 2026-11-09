Roncofreddo, furto di rame al cimitero e danni per circa 20mila euro

Il saccheggio ha portato un bel danno alle casse comunali, ed ora il Comune di Roncofreddo deve correre ai ripari, visto anche l’inverno ormai alle porte. A quanto ammonti il danno lo si deduce dalla delibera assunta in questi giorni nel Consiglio comunale di Roncofreddo. L’assise, infatti, ha stanziato 20 mila euro per rimettere al riparo il cimitero, riaquistando i pluviali in rame e soprattutto rimettendo le coperture sui tetti scoperchiati quasi tutti nella zona nuova del cimitero. In un caso è rimasto una parte, non si sa se i ladri siano stati disturbati o comunque se avessero già caricato abbastanza. Oltre ai tetti del cimitero i ladri hanno provato anche a staccare il tetto di una cappella cimiteriale singola. La piaga dei furti, quindi, continua a tartassare i territori, senza fare distinzione tra pianura e collina. In questo caso anche senza nessun rispetto per il luogo sacro per la presenza dei cari defunti. Alcuni giorni fa, il gruppo di minoranza ha poi chiesto all’amministrazione comunale una mappatura delle videocamere installate e se siano realmente funzionanti.