Roncofreddo, furto di rame al cimitero e danni per circa 20mila euro

Di notte una banda di ladri organizzati ha stazionato a lungo all’interno del cimitero e ha lavorato sodo per staccare quasi tutti i tetti in rame della zona nuova del cimitero, oltre a grondaie varie. Il cimitero si trova vicino alla provinciale, tra il capoluogo e la frazione di Cento. Ma rimane comunque una zona isolata, visto che la vicina scuola dell’infanzia o il centro commerciale Ronco Market situato nelle vicinanze, di notte sono entrambi chiusi e nessuno poteva sentire i rumori dei ladri intenti a staccare il rame, probabilmente con flessibili o mezzi analoghi. Il fattaccio risale a due settimane fa circa. Nei giorni a seguire le persone che vanno a fare visita ai loro cari defunti al cimitero, sono rimaste letteralmente sbigottite ed amareggiate.

Il saccheggio ha portato un bel danno alle casse comunali, ed ora il Comune di Roncofreddo deve correre ai ripari, visto anche l’inverno ormai alle porte. A quanto ammonti il danno lo si deduce dalla delibera assunta in questi giorni nel Consiglio comunale di Roncofreddo. L’assise, infatti, ha stanziato 20 mila euro per rimettere al riparo il cimitero, riaquistando i pluviali in rame e soprattutto rimettendo le coperture sui tetti scoperchiati quasi tutti nella zona nuova del cimitero. In un caso è rimasto una parte, non si sa se i ladri siano stati disturbati o comunque se avessero già caricato abbastanza. Oltre ai tetti del cimitero i ladri hanno provato anche a staccare il tetto di una cappella cimiteriale singola. La piaga dei furti, quindi, continua a tartassare i territori, senza fare distinzione tra pianura e collina. In questo caso anche senza nessun rispetto per il luogo sacro per la presenza dei cari defunti. Alcuni giorni fa, il gruppo di minoranza ha poi chiesto all’amministrazione comunale una mappatura delle videocamere installate e se siano realmente funzionanti.