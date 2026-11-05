Cesena. Furti al centro sportivo e al bar vicino: rubati 250 euro, dolci, bibite e lecca-lecca

Duecentocinquanta euro, alcune divise da calcio e una fornitura di lecca-lecca. È questo il magro bottino della banda di ladri che ha preso d’assalto il quartiere di Ponte Abbadesse la notte di lunedì scorso. Non si è trattata di un’opera di vandalismo, ma di una serie di furti pianificati a tappeto. Armati di cacciaviti, piedi di porco ed altri attrezzi alcuni malviventi si sarebbero intrufolati nella segreteria della polisportiva “Nuova Virtus Cesena” sfondando la porta d’ingresso, per poi trafugare il fondo trasferte della società e le divise dei ragazzi.