Furgone a fuoco in A14 nei pressi dell’uscita Valle del Rubicone

Alle 9.30 di questa mattina, venerdì 6 marzo una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena è intervenuta lungo l’autostrada A14, nei pressi dell’uscita Valle del Rubicone, per l’incendio di un furgone.

Il personale ha provveduto a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza il veicolo e l’area autostradale interessata. Non si segnalano persone ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e il personale della Società Autostrade per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.