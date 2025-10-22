“Fumato”, molesta sul treno una giovane viaggiatrice: arrestato in stazione a Cesena

Un “fumata” di troppo prima di mettersi in viaggio in treno in direzione sud. Prima ha molestato una giovane passeggera, poi quando sono intervenuti per identificarlo, ha aggredito i carabinieri facendosi arrestare. S.A., 22enne del Bangladesh, è in Italia come richiedente asilo e lavora all’autoporto di Anzola Emilia. Il suo iter di richiesta di asilo subirà certamente degli ostacoli ora che, dopo aver messo a soqquadro il regionale per Rimini due pomeriggi fa, è stato anche arrestato. I carabinieri di Cesena erano intervenuti i alle 16 in stazione per la richiesta di aiuto che riguardava il 22enne. Aveva molestato una giovane passeggera faentina del convoglio con avance sessuali insistenti. Era in stato di agitazione dovuta all’assunzione di hashish e alcol. Così quando è stato fatto scendere dal treno ha aggredito i carabinieri che dovevano controllarlo. Dopo una notte in cella di sicurezza ieri è comparso davanti al giudice Federico Casalboni (pm Alice Lusa) difeso dall’avvocato Leonardo Caruso Lombardi. L’imputato ha concordato una pena sospesa di 6 mesi, poi è tornato libero.