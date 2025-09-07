Fugge in moto perché senza patente e assicurazione, 43enne arrestato

SAVIGNANO. A Savignano sul Rubicone, un inseguimento da film si conclude con l’arresto di un quarantatreenne sudamericano. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo una fuga di quasi 20 chilometri.

Tutto inizia nel pomeriggio di venerdì in via Emilia, quando una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare intima l’alt a un motociclista. Invece di fermarsi, il conducente accelera e si dà alla fuga. Gli agenti si mettono subito all’inseguimento, allertando contemporaneamente altre forze dell’ordine.

Una pattuglia dei Carabinieri si posiziona strategicamente a Ponte Verucchio. Qui, il fuggitivo, con la polizia locale ancora alle sue calcagna, viene finalmente bloccato.

Identificato come un quarantatreenne residente a Cesena, l’uomo confessa il motivo della sua lunga fuga: non ha mai conseguito la patente e il suo motoveicolo è privo di assicurazione. Il mezzo è stato immediatamente sequestrato.