Fuga in treno con le bici rubate a Cesena

La piaga dei furti di biciclette anche nel Cesenate, come in altre parti della Romagna, è una ferita aperta da anni. In azione spesso non ci sono meri utilizzatori con “furti d’uso” per spostarsi nella città, ma anche micro bande che prendono sistematicamente di mira la zona per poi allontanarsi col bottino da rivendere. Di questo sono sospettati due ventenni, un ragazzo e una ragazza che nel novembre 2022 furono inquadrati dalle telecamere della stazione di Cesena mentre salivano su un Regionale per Bologna con 4 biciclette. Ciò che non sapevano è che altri passeggeri del treno li avevano visti rubare quelle bici prima di salire in carrozza. Ed hanno contattato la Polfer che, alla stazione di San Lazzaro di Savena, li ha bloccati, recuperando le bici rubate e denunciandoli per furto. I due sono ora a processo nell’aula del giudice Federico Casalboni. Dove ieri la polizia ferroviaria di Bologna ha ripercorso le tappe di come li ha intercettati trovandoli anche in possesso di chiavi, grimaldelli, pompe per il gonfiaggio e tronchesi, necessari per assestare i colpi. La sentenza nei loro confronti verrà letta nel mese di luglio.