Fu parroco a Gambettola, Cesenatico e Gattolino di Cesena: morto a 80 anni don Luciano Zanoli

È morto ieri mattina dopo un periodo di malattia e ricovero don Luciano, al secolo Luigi Zanoli. Aveva 80 anni ed era stato per più di vent’anni parroco della parrocchia di Gattolino: incarico che aveva lasciato soltanto attorno agli anni 2000 con il pensionamento.

Don Luciano era stato ordinato sacerdote nel 1970 e dall’anno successivo e fino al 1979 era stato cappellano della parrocchia di Gambettola.

Quindi il trasferimento a Santa Maria Goretti (Cesenatico) dove si era fermato molti anni prima dell’ultimo incarico ufficiale ricevuto: quello di reggere la parrocchia di Gattolino, cosa che ha fatto per oltre 4 lustri.

Era ricoverato da qualche settimana all’ospedale “Bufalini” di Cesena e ieri mattina il suo cuore non ha retto.

Questa sera alle 20, proprio nella chiesa parrocchiale di Gattolino, in suffragio di don Luciano verrà recitato un Rosario. Mentre le sue esequie, ancora non ufficializzate nella data, saranno celebrate in Duomo.