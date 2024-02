Frontale tra auto sul viadotto a Ronta di Cesena

Schianto frontale tra auto sul cavalcavia autostradale di Ronta. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13:30 quasi all’apice del viadotto Albert Einstein: sovrappasso che si trova in ingresso (o in uscita) dalla frazione del quartiere Ravennate a seconda della direzione di marcia che si intraprende».

Ad impattare sono state un Land Rover ed una Volvo V40 che avevano al volante un uomo ed una donna. Sulle cause dell’accaduto stanno lavorando gli uomini della polizia locale di Cesena. Dai primi rilievi sembra che a causare l’impatto frontale possa essere stata un’invasione di corsia improvvisa da parte di uno dei due veicoli. Dettata probabilmente da un attimo di distrazione, da un malore o da un tentativo di sorpasso da parte di uno dei due conducenti.

Per soccorrere i feriti sono dovute intervenire una squadra dei vigili del fuoco ed ambulanza con auto medicalizzata del 118.

La 55enne C.P. è stata poi medicata al Bufalini per lievi traumi contusivi dovuti alla tensione della cintura di sicurezza. Diverse e più serie le conseguenze per M.M., 57 anni: estratto dall’abitacolo dagli uomini del 115: per lui gli esami svolti al pronto soccorso del Bufalini hanno evidenziato lesioni e contusioni da politrauma, con una frattura dell’omero che dovrà essere ridotta chirurgicamente. È ricoverato nel reparto di Ortopedia.