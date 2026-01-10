Freddo a Cesena: negli ultimi giorni offerto un riparo a una decina di persone senza casa

Freddo tipicamente invernale a Cesena, con il Comune che si attiva per i senza fissa dimora. “A seguito del brusco calo delle temperature e delle precipitazioni nevose che, dopo l’Epifania, hanno interessato anche il territorio comunale di Cesena – commenta l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – sono state attivate ulteriori misure di tutela a favore delle persone senza dimora che vivono in strada e già note ai Servizi sociali. È infatti prioritario fornire una immediata soluzione a tutti coloro che una casa non ce l’hanno, a partire da chi presenta una situazione di forte vulnerabilità: ad oggi infatti nelle strutture di accoglienza siamo al completo, tra posti ordinari e straordinari. Tutto questo è possibile grazie alla presenza di una fitta rete di servizi che sul nostro territorio funziona ma che di anno in anno è interessata da un miglioramento sulla base dei bisogni che emergono e dell’accrescere del numero di persone che si ritrovano a vivere per strada”.